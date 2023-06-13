https://ria.ru/20230613/udobreniya-1877726560.html

Мантуров предсказал рост производства минеральных удобрений

Мантуров предсказал рост производства минеральных удобрений - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров предсказал рост производства минеральных удобрений

Сохранение текущих мер поддержки позволит инвестировать в производство минеральных удобрений в РФ 2 триллиона рублей за пять лет - в результате их выпуск... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:40

2023-06-13T09:40

2023-06-13T10:02

пмэф-2023

экономика

россия

денис мантуров

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сохранение текущих мер поддержки позволит инвестировать в производство минеральных удобрений в РФ 2 триллиона рублей за пять лет - в результате их выпуск удвоится по сравнению с 2013 годом, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Прогнозируемый объем инвестиций в отрасль на предстоящие 5 лет – 1,6 триллиона рублей, а при сохранении текущих мер поддержки он превысит 2 триллиона рублей. В результате производственные мощности удвоятся в сравнении с 2013 годом", - сказал он, комментируя ситуацию в отрасли минеральных удобрений. Мантуров также отметил, что за последние десять лет Россия увеличила производство минеральных удобрений на 40%, до 55 миллионов тонн, обеспечив треть от роста производства удобрений в мире (15 миллионов тонн). "Ежегодно растут объемы потребления внутри страны всех видов минеральных удобрений: и азотных, и фосфорных, и калийных, и сложных удобрений. Более того, каждый год появляются новые формулы, которые адаптируются непосредственно под почву, и новые сельхозугодья, под которые формируются запросы с учетом кислотности и других особенностей почв. То же самое происходит по высокоточному и высокопроизводительному земледелию и за рубежом. Поэтому мы к растущим запросам давно были готовы и обеспечиваем поставку и на внутренний рынок, и на экспорт", - добавил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230418/pmef-1866041209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, денис мантуров, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)