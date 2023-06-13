https://ria.ru/20230613/ucheniya-1877897804.html

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 13.06.2023

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся во вторник в Севастополе в районе Южного и Северного мола, сообщил в своем... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:58

2023-06-13T19:58

2023-06-13T20:00

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся во вторник в Севастополе в районе Южного и Северного мола, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Северном молу и на Южном ориентировочно до 19.30 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20230613/tof-1877700128.html

севастополь

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2023

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михаил развожаев, севастополь