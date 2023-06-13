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Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 13.06.2023
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19:58 13.06.2023 (обновлено: 20:00 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ucheniya-1877897804.html
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 13.06.2023
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся во вторник в Севастополе в районе Южного и Северного мола, сообщил в своем... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:58
2023-06-13T20:00
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся во вторник в Севастополе в районе Южного и Северного мола, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "На Северном молу и на Южном ориентировочно до 19.30 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
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михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях со стрельбой

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проводятся во вторник в Севастополе в районе Южного и Северного мола, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северном молу и на Южном ориентировочно до 19.30 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев.
В городе все спокойно, отметил он.
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Корабли ТОФ в ходе учений выследили и уничтожили подлодку "противника"
Вчера, 00:39
 
Михаил РазвожаевСевастополь
 
 
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