https://ria.ru/20230613/ubiystvo-1877715442.html

В Екатеринбурге на разных сторонах улицы нашли тела двух мужчин

В Екатеринбурге на разных сторонах улицы нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 13.06.2023

В Екатеринбурге на разных сторонах улицы нашли тела двух мужчин

Свердловские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения на улице в Екатеринбурге тел двух мужчин, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:57

2023-06-13T07:57

2023-06-13T08:03

екатеринбург

россия

ленинский район

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения на улице в Екатеринбурге тел двух мужчин, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. Ранее местный портал Е1.ru написал, что в воскресенье на улице Академика Бардина в уральской столице через дорогу друг от друга были обнаружены тела двух мужчин. По данным СМИ, погибшие были участниками драки. "По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУСК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении. Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, погибшими оказались мужчины 1985 и 2002 года рождения. "Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства данного ЧП", - уточнил представитель полиции.

https://ria.ru/20230607/propazha-1876614071.html

екатеринбург

россия

ленинский район

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екатеринбург, россия, ленинский район, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия