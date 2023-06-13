https://ria.ru/20230613/tvoydom-1877837155.html

Интернет-портал "Твой домовой" заработал в Подмосковье

Интернет-портал "Твой домовой" заработал в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2023

Интернет-портал "Твой домовой" заработал в Подмосковье

В Подмосковье начал работу информационный интернет-портал "Твой домовой". На сайте можно найти шесть разделов: "ЖКХ", "Приборы учета", "Платежный документ",... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:35

2023-06-13T16:35

2023-06-13T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Подмосковье начал работу информационный интернет-портал "Твой домовой". На сайте можно найти шесть разделов: "ЖКХ", "Приборы учета", "Платежный документ", "Долги. Почему не стоит их копить", "Как быть, если…" и "Социальная поддержка", сообщил телеканал "360"."Нам исполняется десять лет. Все это время каждый день мы отвечаем на вопросы жителей, и не только о начислениях в квитанциях. Жители спрашивают про батареи и мусорные контейнеры, про тарифы и нормативы, про счетчики и лампочки в подъездах, про пени и льготы", – рассказал генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.Портал начал свою работу недавно. Сейчас на главной странице можно найти электронный адрес, куда необходимо отправлять пожелания о работе портала. Пользователи смогут рассказать, какие разъяснения наиболее полезны.Посетить портал можно с помощью первой строки в браузере или через главную страницу сайта МосОблЕИРЦ.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)