https://ria.ru/20230613/tsentr-1877764258.html

В Хабаровском крае построят логистический центр для Х5 Group

В Хабаровском крае построят логистический центр для Х5 Group - РИА Новости, 13.06.2023

В Хабаровском крае построят логистический центр для Х5 Group

Логистический центр для Х5 Group построят в Хабаровском крае, уже готовятся предложения по земельному участку, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:09

2023-06-13T12:09

2023-06-13T12:47

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Логистический центр для Х5 Group построят в Хабаровском крае, уже готовятся предложения по земельному участку, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Развитие торговли стало во вторник основной темой для обсуждения на заседании президиума правительства Хабаровского края под председательством главы региона. "В крае строятся крупные логистические и распределительные центры, в том числе "Озон" (на площадке индустриального парка "Авангард" - ред.). Готовим предложения по земле для еще одного логистического центра - для группы компаний Х5 (бренд "Пятерочка"). Чем больше у нас появится логистических центров и магазинов, тем качественней будет продукция, а цены, наоборот, ниже", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Губернатор попросил министерство имущества края совместно с органами местного самоуправления "по этому вопросу ускориться". Это приоритетный проект, обладающий высокой социальной значимостью, указал Дегтярев. Глава региона отметил, что отрасль, в которой занято более 66 тысяч человек, обеспечивает 14% в валовом региональном продукте (ВРП). Партнерские соглашения с властями региона и органами местного самоуправления заключили 750 магазинов. "Поддерживаем местных производителей в режиме проектов "Выбираю Хабаровское", "Фермерский островок", "Выбирай свое". Субсидируем доставку продовольственных товаров на север края: в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы. На 2023 год на это заложено почти 25 миллионов рублей (в 1,5 раза больше, чем в 2022 году). В отдаленных территориях работает проект "Автолавки в село", - написал Дегтярев после заседания. Отдельное внимание на заседании было уделено качеству товаров, их безопасности для жизни и здоровья покупателей в связи с трагедией, связанной с массовым отравлением "сидром" в ряде субъектов страны. Губернатор подчеркнул: государство пошло на серьезные меры поддержки предпринимательства, в первую очередь за счет ввода моратория на проверки. Но бизнес обязан оставаться ответственным, обратил внимание присутствующих глава региона. Согласно докладу и.о. министра промышленности и торговли региона Дмитрия Тенетко, в 2022 году оборот розничной торговли впервые достиг 430 миллиардов рублей. По данным правительства региона, в текущем году была развернута отдельная краевая госпрограмма по развитию потребительского рынка. Также поддерживается наличие запасов социально значимой номенклатуры, тем самым сдерживаются цены и рост торговых надбавок.

https://ria.ru/20230609/kombinat-1877120171.html

https://ria.ru/20230608/khabarovsk-1876859256.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев