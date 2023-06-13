https://ria.ru/20230613/trevoga-1877715900.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:59

2023-06-13T07:59

2023-06-13T07:59

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

черновицкая область

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в областях была объявлена в 07.47 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.

https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877714278.html

украина

хмельницкий (город)

черновицкая область

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украина, хмельницкий (город), черновицкая область, в мире