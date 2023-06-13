https://ria.ru/20230613/trevoga-1877715900.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:59
2023-06-13T07:59
2023-06-13T07:59
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
черновицкая область
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в областях была объявлена в 07.47 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.
https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877714278.html
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украина, хмельницкий (город), черновицкая область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Черновицкая область, В мире
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Хмельницкой и Черновицкой областях объявили тревогу