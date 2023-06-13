https://ria.ru/20230613/trevoga-1877713182.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:20

2023-06-13T07:20

2023-06-13T07:21

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога в столице и Киевской области была объявлена в 07.11 (совпадает с мск).Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Кроме того, тревога звучит в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях страны.

https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877713064.html

киев

киевская область

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