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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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07:20 13.06.2023 (обновлено: 07:21 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/trevoga-1877713182.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:20
2023-06-13T07:21
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога в столице и Киевской области была объявлена в 07.11 (совпадает с мск).Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Кроме того, тревога звучит в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях страны.
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киев
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киев, киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Украина, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве звучит воздушная тревога

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в столице и Киевской области была объявлена в 07.11 (совпадает с мск).
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Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Кроме того, тревога звучит в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях страны.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьУкраинаВ мире
 
 
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