https://ria.ru/20230613/trevoga-1877711320.html
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:37
2023-06-13T06:37
2023-06-13T06:37
специальная военная операция на украине
украина
одесская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, с 06.12 (совпадает с мск) тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Кроме того, она была объявлена и в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Ранее в ночь с 12 на 13 июня воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230613/donetsk-1877707905.html
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украина, одесская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога