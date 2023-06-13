Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 13.06.2023 (обновлено: 13:08 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/syao-1877781476.html
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:07
2023-06-13T13:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496352_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_502e20e4673a07a6055a9b16030c6b9b.jpg
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии. "Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это оружие (тактическое, а не стратегическое – ред.). Мне его достаточно", - цитирует Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь. "Зачем мне стратегическое, те же "Тополя"?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент... Но "Тополь" - это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического – ред.) оружия", - добавил глава белорусского государства. Ранее Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496352_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_477eceffb2274fec496ea67113eee585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии

Лукашенко пока не видит необходимости размещать стратегическое ядерное оружие в Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии.
"Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это оружие (тактическое, а не стратегическое – ред.). Мне его достаточно", - цитирует Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.
"Зачем мне стратегическое, те же "Тополя"?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент... Но "Тополь" - это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического – ред.) оружия", - добавил глава белорусского государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие
Вчера, 12:18
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала