https://ria.ru/20230613/syao-1877781476.html

Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии

Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:07

2023-06-13T13:07

2023-06-13T13:08

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии. "Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это оружие (тактическое, а не стратегическое – ред.). Мне его достаточно", - цитирует Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь. "Зачем мне стратегическое, те же "Тополя"?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент... Но "Тополь" - это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического – ред.) оружия", - добавил глава белорусского государства. Ранее Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко