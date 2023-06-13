https://ria.ru/20230613/syao-1877781476.html
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:07
2023-06-13T13:07
2023-06-13T13:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в Белоруссии. "Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это оружие (тактическое, а не стратегическое – ред.). Мне его достаточно", - цитирует Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь. "Зачем мне стратегическое, те же "Тополя"?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент... Но "Тополь" - это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического – ред.) оружия", - добавил глава белорусского государства. Ранее Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил вероятность размещения СЯО в Белоруссии
Лукашенко пока не видит необходимости размещать стратегическое ядерное оружие в Белоруссии