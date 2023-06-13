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В Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке Лена - РИА Новости, 13.06.2023
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05:30 13.06.2023 (обновлено: 09:18 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/stolknovenie-1877708866.html
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке Лена
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке Лена - РИА Новости, 13.06.2023
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке Лена
В Иркутской области ввели режим ЧС в районе, где накануне на реке Лене столкнулись два танкера, один из которых вез топливо, сообщил губернатор Игорь Кобзев в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:30
2023-06-13T09:18
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. В Иркутской области ввели режим ЧС в районе, где накануне на реке Лене столкнулись два танкера, один из которых вез топливо, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале."В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки", — написал он.В целом ситуация, по словам губернатора, находится на контроле муниципалитета и спасателей.Два танкера столкнулись 12 июня в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе — "Ерофей Хабаров" — перевозило бензин. При ударе получила повреждения одна из цистерн, в которой находилось более ста тонн топлива. Часть горючего попала в реку. При происшествии обошлось без пострадавших. Экипаж оперативно начал перекачку топлива в другую емкость, установил боновое ограждение и использовал для сбора нефтепродуктов сорбент. СК и прокуратура начали проверки.
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке Лена

Глава Иркутской области Кобзев: в районе столкновения танкеров на реке Лене ввели режим ЧС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена в Якутии
Река Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена в Якутии. Архивное фото
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ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. В Иркутской области ввели режим ЧС в районе, где накануне на реке Лене столкнулись два танкера, один из которых вез топливо, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки", — написал он.
В целом ситуация, по словам губернатора, находится на контроле муниципалитета и спасателей.
Два танкера столкнулись 12 июня в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе — "Ерофей Хабаров" — перевозило бензин. При ударе получила повреждения одна из цистерн, в которой находилось более ста тонн топлива. Часть горючего попала в реку.
При происшествии обошлось без пострадавших. Экипаж оперативно начал перекачку топлива в другую емкость, установил боновое ограждение и использовал для сбора нефтепродуктов сорбент. СК и прокуратура начали проверки.
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ПроисшествияИркутская областьИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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