https://ria.ru/20230613/stantsiya-1877903839.html
На ЗАЭС доставят передвижную насосную станцию, сообщили в "Росэнергоатоме"
На ЗАЭС доставят передвижную насосную станцию, сообщили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 13.06.2023
На ЗАЭС доставят передвижную насосную станцию, сообщили в "Росэнергоатоме"
Передвижная насосная станция находится в пути со Смоленской АЭС на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для нужд по водообеспечению станции, заявил советник гендиректора... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:50
2023-06-13T20:50
2023-06-13T20:51
смоленская аэс
росэнергоатом
энергодар
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Передвижная насосная станция находится в пути со Смоленской АЭС на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для нужд по водообеспечению станции, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее Карчаа сообщил, что для поддержания уровня воды в пруду – охладителе были проведены работы по гидроизоляции, также ведется работа по добыче воды из артезианских скважин. "Со Смоленской атомной станции идет (на ЗАЭС) передвижная насосная станция, которая в состоянии откачивать воду даже из душа. За счет этого мы получим еще источник пополнения (воды)", – сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что на самый крайний случай для поддержания уровня воды в пруду – охладителе можно использовать питьевую воду из скважин, которая уже добывается для водоснабжения Энергодара.
https://ria.ru/20230607/zaes-1876659758.html
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смоленская аэс, росэнергоатом, энергодар, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
Смоленская АЭС, Росэнергоатом, Энергодар, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
На ЗАЭС доставят передвижную насосную станцию, сообщили в "Росэнергоатоме"
"Росэнергоатом": на ЗАЭС доставят передвижную насосную станцию для водообеспечения