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Путин заявил, что у США есть только вассалы
Путин заявил, что у США есть только вассалы - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что у США есть только вассалы
Американцы ведут себя очень прагматично, у них нет союзников, есть только вассалы, но они уже начали понимать, какая роль им уготовлена, заявил президент России РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:38
2023-06-13T18:38
2023-06-13T18:57
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американцы ведут себя очень прагматично, у них нет союзников, есть только вассалы, но они уже начали понимать, какая роль им уготовлена, заявил президент России Владимир Путин."Американцы ведут себя очень прагматично, и все только в своих интересах. Плевать они хотели на интересы своих союзников, у них союзников-то нет. У них есть только вассалы - и вассалы начали понимать, какая роль им уготовлена", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html
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владимир путин, в мире, сша, россия
Владимир Путин, В мире, США, Россия
Путин заявил, что у США есть только вассалы
Путин заявил, что у прагматичных американцев есть только вассалы