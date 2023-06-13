https://ria.ru/20230613/ssha-1877882056.html

Путин заявил, что у США есть только вассалы

Путин заявил, что у США есть только вассалы - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил, что у США есть только вассалы

Американцы ведут себя очень прагматично, у них нет союзников, есть только вассалы, но они уже начали понимать, какая роль им уготовлена, заявил президент России РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:38

2023-06-13T18:38

2023-06-13T18:57

владимир путин

в мире

сша

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американцы ведут себя очень прагматично, у них нет союзников, есть только вассалы, но они уже начали понимать, какая роль им уготовлена, заявил президент России Владимир Путин."Американцы ведут себя очень прагматично, и все только в своих интересах. Плевать они хотели на интересы своих союзников, у них союзников-то нет. У них есть только вассалы - и вассалы начали понимать, какая роль им уготовлена", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html

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владимир путин, в мире, сша, россия