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Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией" - РИА Новости, 13.06.2023
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12:16 13.06.2023 (обновлено: 12:17 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ssha-1877767035.html
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией" - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"
Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:16
2023-06-13T12:17
в мире
сша
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник. "Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдет", - цитирует информагентство Sputnik ответ Лукашенко журналистам о шансах Дональда Трампа на новый президентский срок.
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в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"

Лукашенко: белорусская "диктатура" святая по сравнению с американской "демократией"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник.
"Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдет", - цитирует информагентство Sputnik ответ Лукашенко журналистам о шансах Дональда Трампа на новый президентский срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем
31 марта, 16:36
 
В миреСШАБелоруссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
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