https://ria.ru/20230613/ssha-1877767035.html

Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"

Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией" - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"

Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:16

2023-06-13T12:16

2023-06-13T12:17

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сша

белоруссия

дональд трамп

александр лукашенко

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник. "Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдет", - цитирует информагентство Sputnik ответ Лукашенко журналистам о шансах Дональда Трампа на новый президентский срок.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862224536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко