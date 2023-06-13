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Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией" - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"
Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:16
2023-06-13T12:16
2023-06-13T12:17
в мире
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белоруссия
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александр лукашенко
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Белорусская "диктатура" святая по сравнению с "демократическими" выборами в США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник. "Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдет", - цитирует информагентство Sputnik ответ Лукашенко журналистам о шансах Дональда Трампа на новый президентский срок.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862224536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"
Лукашенко: белорусская "диктатура" святая по сравнению с американской "демократией"