https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877868269.html

Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин

Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин

Практически все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, есть исключения, связанные с болезнью или по семейным обстоятельствам, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:59

2023-06-13T17:59

2023-06-13T17:59

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Практически все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, есть исключения, связанные с болезнью или по семейным обстоятельствам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, что, по сути дела, тоже с моей подачи мы приняли решение о регулярных отпусках... И что любопытно, кто-то сомневался по поводу того, что будут ли возвращаться - практически все возвращаются. Ну, за очень небольшим исключением", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что среди исключений - болезнь или другие неожиданные семейные обстоятельства. "Но в целом... 99% возвращаются", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин