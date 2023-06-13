https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877868269.html
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин
Практически все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, есть исключения, связанные с болезнью или по семейным обстоятельствам, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:59
2023-06-13T17:59
2023-06-13T17:59
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Практически все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, есть исключения, связанные с болезнью или по семейным обстоятельствам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, что, по сути дела, тоже с моей подачи мы приняли решение о регулярных отпусках... И что любопытно, кто-то сомневался по поводу того, что будут ли возвращаться - практически все возвращаются. Ну, за очень небольшим исключением", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что среди исключений - болезнь или другие неожиданные семейные обстоятельства. "Но в целом... 99% возвращаются", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин
Путин заявил, что в зону спецоперации после отпусков возвращаются 99 процентов военных