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Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877868269.html
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин
Практически все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, есть исключения, связанные с болезнью или по семейным обстоятельствам, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:59
2023-06-13T17:59
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Практически все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, есть исключения, связанные с болезнью или по семейным обстоятельствам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, что, по сути дела, тоже с моей подачи мы приняли решение о регулярных отпусках... И что любопытно, кто-то сомневался по поводу того, что будут ли возвращаться - практически все возвращаются. Ну, за очень небольшим исключением", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что среди исключений - болезнь или другие неожиданные семейные обстоятельства. "Но в целом... 99% возвращаются", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Почти все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, заявил Путин

Путин заявил, что в зону спецоперации после отпусков возвращаются 99 процентов военных

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Практически все возвращаются в зону спецоперации после отпусков, есть исключения, связанные с болезнью или по семейным обстоятельствам, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вы знаете, что, по сути дела, тоже с моей подачи мы приняли решение о регулярных отпусках... И что любопытно, кто-то сомневался по поводу того, что будут ли возвращаться - практически все возвращаются. Ну, за очень небольшим исключением", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Он уточнил, что среди исключений - болезнь или другие неожиданные семейные обстоятельства.
«
"Но в целом... 99% возвращаются", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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