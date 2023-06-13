https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877821663.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:53

2023-06-13T16:53

2023-06-13T16:53

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 июня 2023 годаЗа минувшие сутки Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по местам дислокации украинских оперативных резервов. Военные также поразили склад иностранных боеприпасов и вооружения. Российские войска отразили все атаки на Донецком и Южнодонецком направлениях. Противник понес потери в живой силе и технике на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.Ликвидированы 98 артиллерийских расчетов, 114 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 442 самолета, 238 вертолетов, 4585 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1122 реактивные системы залпового огня, 9939 танков и других бронемашин, 5100 орудий полевой артиллерии и 10927 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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