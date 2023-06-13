https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877802460.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска Украины на южно-донецком направлении потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:20
2023-06-13T14:20
2023-06-13T14:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Войска Украины на южно-донецком направлении потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки в данном районе составили до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: потери ВСУ за сутки на Южнодонецком направлении составили до 275 военных