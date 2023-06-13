https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877802460.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Войска Украины на южно-донецком направлении потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:20

2023-06-13T14:20

2023-06-13T14:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Войска Украины на южно-донецком направлении потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки в данном районе составили до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)