https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800405.html

Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow

Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.06.2023

Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 6 беспилотников, сообщили во вторник в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:16

2023-06-13T14:16

2023-06-13T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

запорожская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384013_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c90b588b7115f11843bf77c99a6f6d55.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 6 беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой народной республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4585 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9939 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 927 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20230613/udar-1877801671.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, запорожская область, в мире