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Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 13.06.2023 (обновлено: 14:20 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800405.html
Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow
Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.06.2023
Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 6 беспилотников, сообщили во вторник в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:16
2023-06-13T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 6 беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой народной республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4585 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9939 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 927 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20230613/udar-1877801671.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, В мире
Российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 6 беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой народной республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 442 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4585 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9939 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 927 единиц специальной военной автомобильной техники.
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