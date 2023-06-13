https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800244.html

Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023

Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении

В течение прошедших суток подразделения войск Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:15

2023-06-13T14:15

2023-06-13T14:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

украина

артемовск

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В течение прошедших суток подразделения войск Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города Артемовск, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

артемовск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, артемовск