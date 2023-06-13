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Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 13.06.2023 (обновлено: 14:52 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800244.html
Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
В течение прошедших суток подразделения войск Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:15
2023-06-13T14:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
артемовск
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В течение прошедших суток подразделения войск Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города Артемовск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.&quot;Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск &quot;Восток&quot;, ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены&quot;, - сказали в Минобороны.
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россия
украина
артемовск
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина, Артемовск
Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ пытались наступать на Южнодонецком направлении и в районе Артемовска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне СВО
Военнослужащие на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В течение прошедших суток подразделения войск Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города Артемовск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«

"Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены", - сказали в Минобороны.

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22 июня 2022, 17:18
 
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