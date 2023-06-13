https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800244.html
Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
В течение прошедших суток подразделения войск Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:15
2023-06-13T14:15
2023-06-13T14:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
артемовск
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В течение прошедших суток подразделения войск Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города Артемовск, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ пытались наступать на Южнодонецком направлении и в районе Артемовска