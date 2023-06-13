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Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска
Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска - РИА Новости, 13.06.2023
Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска
Южнее города Артемовск успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщило в сводке... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:14
2023-06-13T14:14
2023-06-13T15:43
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Южнее города Артемовск успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщило в сводке Министерство обороны России."Южнее города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, вклинения противника в оборону российских подразделений не допущено", — сказали в ведомстве.В ходе боев, уточнили в министерстве, уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска Украины на южно-донецком направлении потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки в данном районе составили до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - отметили в Минобороны.
2023-06-13T14:14
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска
Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска