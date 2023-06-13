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Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 13.06.2023 (обновлено: 15:43 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800136.html
Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска
Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска - РИА Новости, 13.06.2023
Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска
Южнее города Артемовск успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщило в сводке... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:14
2023-06-13T15:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Южнее города Артемовск успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщило в сводке Министерство обороны России."Южнее города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, вклинения противника в оборону российских подразделений не допущено", — сказали в ведомстве.В ходе боев, уточнили в министерстве, уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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Минобороны о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска Украины на южно-донецком направлении потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки в данном районе составили до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска

Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец передвигается по позициям в Артемовске
Боец передвигается по позициям в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Боец передвигается по позициям в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Южнее города Артемовск успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщило в сводке Министерство обороны России.
"Южнее города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, вклинения противника в оборону российских подразделений не допущено", — сказали в ведомстве.
В ходе боев, уточнили в министерстве, уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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