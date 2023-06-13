https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800136.html

Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска

Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска - РИА Новости, 13.06.2023

Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска

Южнее города Артемовск успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщило в сводке... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:14

2023-06-13T14:14

2023-06-13T15:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

артемовск

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873256873_0:108:2803:1684_1920x0_80_0_0_23591068916a066e6ff51c3d942746c7.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Южнее города Артемовск успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщило в сводке Министерство обороны России."Южнее города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, вклинения противника в оборону российских подразделений не допущено", — сказали в ведомстве.В ходе боев, уточнили в министерстве, уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении Войска Украины на южно-донецком направлении потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки в данном районе составили до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - отметили в Минобороны. 2023-06-13T14:14 true PT4M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, артемовск, донецкая народная республика