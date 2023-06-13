https://ria.ru/20230613/sotsgarantii-1877884494.html

Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации

Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации

Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:49

2023-06-13T18:49

2023-06-13T18:49

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон. "Можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, в мире