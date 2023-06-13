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Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/sotsgarantii-1877884494.html
Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации
Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации
Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:49
2023-06-13T18:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон. "Можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции.
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владимир путин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации

Путин заявил о необходимости изменений в законе о соцгарантиях для участников спецоперации

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон.
"Можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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