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Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации
Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации
Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:49
2023-06-13T18:49
2023-06-13T18:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон. "Можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции.
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владимир путин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин ответил на вопрос о соцгарантиях для участников спецоперации
Путин заявил о необходимости изменений в законе о соцгарантиях для участников спецоперации
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции заявил, что необходимы изменения в закон.
"Можно кое-что поправить и в законе. Потому что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции.