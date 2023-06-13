https://ria.ru/20230613/sotrudnichestvo-1877905038.html
Захарова ответила на обвинения по сотрудничеству с Минском в ядерной сфере
Захарова ответила на обвинения по сотрудничеству с Минском в ядерной сфере - РИА Новости, 13.06.2023
Захарова ответила на обвинения по сотрудничеству с Минском в ядерной сфере
Сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:00
2023-06-13T21:00
2023-06-13T21:00
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Международную общественность продолжает тревожить пагубная практика Вашингтона, размещающего свое ядерное оружие вне национальной территории, причем в странах, являющихся неядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия... На этом фоне Вашингтон всеми силами старается замаскировать свое безответственное поведение и, перекладывая с больной головы на здоровую, выдвигает лицемерные безосновательные обвинения в адрес России и Белоруссии в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере", - заявила Захарова. Она отметила, что "сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от стран НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и общую военную доктрину".
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html
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россия, белоруссия, мария захарова, нато, сша, в мире, союзное государство
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, НАТО, США, В мире, Союзное государство
Захарова ответила на обвинения по сотрудничеству с Минском в ядерной сфере
Захарова: Москва и Минск сотрудничают в ядерной сфере в рамках Союзного государства