https://ria.ru/20230613/sotrudnichestvo-1877905038.html

Захарова ответила на обвинения по сотрудничеству с Минском в ядерной сфере

Захарова ответила на обвинения по сотрудничеству с Минском в ядерной сфере - РИА Новости, 13.06.2023

Захарова ответила на обвинения по сотрудничеству с Минском в ядерной сфере

Сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:00

2023-06-13T21:00

2023-06-13T21:00

россия

белоруссия

мария захарова

нато

сша

в мире

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Международную общественность продолжает тревожить пагубная практика Вашингтона, размещающего свое ядерное оружие вне национальной территории, причем в странах, являющихся неядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия... На этом фоне Вашингтон всеми силами старается замаскировать свое безответственное поведение и, перекладывая с больной головы на здоровую, выдвигает лицемерные безосновательные обвинения в адрес России и Белоруссии в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере", - заявила Захарова. Она отметила, что "сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от стран НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и общую военную доктрину".

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, мария захарова, нато, сша, в мире, союзное государство