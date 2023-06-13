https://ria.ru/20230613/sotrudnichestvo-1877699749.html
Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество
Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество - РИА Новости, 13.06.2023
Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество
Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи провел в понедельник переговоры о возобновлении экономического сотрудничества с Сирией с РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:24
2023-06-13T00:24
2023-06-13T00:24
сирия
саудовская аравия
эр-рияд (город)
башар асад
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839990461_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_2dd3a7c927a9fbff35a9fa8d1bd7d3d9.jpg
ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи провел в понедельник переговоры о возобновлении экономического сотрудничества с Сирией с главой Федерации торговых палат Сирии Мухаммедом аль-Лаххамом в кулуарах арабо-китайской деловой конференции в Эр-Рияде, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. По его информации, главы федераций договорились возобновить курс экономического сотрудничества, торговую и инвестиционную деятельность, а также экономические мероприятия между двумя странами в связи с возвращением Сирии в ее арабское окружение. Они также подчеркнули "необходимость обмена визитами торговых делегаций, предоставления инвесторам возможностей для вложения инвестиций в экономику королевства и Сирии, проведения экономических форумов для продвижения по пути экономического сотрудничества". При этом президент сирийской федерации высказал желание предпринимателей страны вести бизнес в Саудовской Аравии. В мае президент Сирии Башар Асад впервые за последние 12 лет принял участие в саммите стран-участниц Лиги арабских государств по приглашению Саудовской Аравии, где проводилась общеарабская встреча в верхах. До этого арабские страны во главе с Саудовской Аравией решили восстановить членство Сирии в Лиге, которое было приостановлено в 2011 году в знак протеста против политики властей в отношении участников антиправительственных акций протеста.
https://ria.ru/20230413/siriya-1864934899.html
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117222.html
сирия
саудовская аравия
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839990461_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_33ed2817a20a326b08579d1b9d1ee8da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, саудовская аравия, эр-рияд (город), башар асад, лига арабских государств
Сирия, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Башар Асад, Лига арабских государств
Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество
SPA: Саудовская Аравия и Сирия договорились возобновить экономическое сотрудничество