https://ria.ru/20230613/sotrudnichestvo-1877699749.html

Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество

Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество - РИА Новости, 13.06.2023

Эр-Рияд и Дамаск договорились возобновить экономическое сотрудничество

Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи провел в понедельник переговоры о возобновлении экономического сотрудничества с Сирией с РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T00:24

2023-06-13T00:24

2023-06-13T00:24

сирия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

башар асад

лига арабских государств

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ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи провел в понедельник переговоры о возобновлении экономического сотрудничества с Сирией с главой Федерации торговых палат Сирии Мухаммедом аль-Лаххамом в кулуарах арабо-китайской деловой конференции в Эр-Рияде, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. По его информации, главы федераций договорились возобновить курс экономического сотрудничества, торговую и инвестиционную деятельность, а также экономические мероприятия между двумя странами в связи с возвращением Сирии в ее арабское окружение. Они также подчеркнули "необходимость обмена визитами торговых делегаций, предоставления инвесторам возможностей для вложения инвестиций в экономику королевства и Сирии, проведения экономических форумов для продвижения по пути экономического сотрудничества". При этом президент сирийской федерации высказал желание предпринимателей страны вести бизнес в Саудовской Аравии. В мае президент Сирии Башар Асад впервые за последние 12 лет принял участие в саммите стран-участниц Лиги арабских государств по приглашению Саудовской Аравии, где проводилась общеарабская встреча в верхах. До этого арабские страны во главе с Саудовской Аравией решили восстановить членство Сирии в Лиге, которое было приостановлено в 2011 году в знак протеста против политики властей в отношении участников антиправительственных акций протеста.

https://ria.ru/20230413/siriya-1864934899.html

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сирия

саудовская аравия

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сирия, саудовская аравия, эр-рияд (город), башар асад, лига арабских государств