https://ria.ru/20230613/snaryady-1877830259.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке одиннадцать снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке одиннадцать снарядов натовского калибра - РИА Новости, 13.06.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке одиннадцать снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:17

2023-06-13T16:17

2023-06-13T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика