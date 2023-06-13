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Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области - РИА Новости, 13.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:24 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/skoraya-1877817918.html
Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области
Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области - РИА Новости, 13.06.2023
Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил укрепить подразделения скорой медицинской помощи в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:24
2023-06-13T15:24
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил укрепить подразделения скорой медицинской помощи в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.Развитие системы скорой медицинской помощи в регионе рассмотрено во вторник на заседании правительства Тверской области."Успех нашей работы будет зависеть от кадрового потенциала, укомплектованности службы, системы мотивации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. В связи с нормализацией эпидемиологической обстановки постепенно снижается количество вызовов скорой помощи. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы существенно повысить качество работы нашего основного института здравоохранения", - сказал Руденя на заседании регионального правительства.Глава региона назвал ключевые задачи развития службы скорой медицинской помощи – укрепление кадрового состава, материально-техническое обеспечение подразделений, организация обратной связи с населением, актуализация маршрутизации экипажей. В частности, по поручению губернатора изменена маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Калязина - теперь вместо Бежецка они будут доставляться в Тверь.Игорь Руденя поручил региональному минздраву проанализировать маршрутизацию пациентов с определёнными заболеваниями в других муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что больные должны доставляться в те лечебные учреждения, где им может быть оказана высокотехнологичная помощь.В 2022 году в Тверской области был завершён процесс централизации службы скорой медицинской помощи. В Верхневолжье функционирует Единый диспетчерский центр, принимающий вызовы на всей территории региона. В структуру СМП в Тверской области входит шесть городских и шесть областных подстанций, 34 поста. Все бригады работают в единой информационном поле под контролем врачей и специалистов Единого диспетчерского центра.Разработана схема территориального планирования при оказании скорой помощи, созданы пять медицинских округов. Основная задача – обеспечить максимально оперативную госпитализацию пациентов с экстренными показаниями в учреждения здравоохранения.За последние три года сократилось время доездов бригад СМП на вызовы. По сравнению с 2021 годом уменьшается время доезда на ДТП.Ежедневно в Тверской области работают не менее 110 экипажей скорой помощи. На данный момент в службе трудится более 1 тысячи специалистов, включая врачей, средний и младший медицинский персонал. Планируется, что в этом году на работу придут не менее 20 выпускников Тверского медицинского колледжа.
https://ria.ru/20230607/stroitelstvo-1876707703.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил укрепить подразделения скорой медицинской помощи в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Развитие системы скорой медицинской помощи в регионе рассмотрено во вторник на заседании правительства Тверской области.
"Успех нашей работы будет зависеть от кадрового потенциала, укомплектованности службы, системы мотивации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. В связи с нормализацией эпидемиологической обстановки постепенно снижается количество вызовов скорой помощи. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы существенно повысить качество работы нашего основного института здравоохранения", - сказал Руденя на заседании регионального правительства.
Глава региона назвал ключевые задачи развития службы скорой медицинской помощи – укрепление кадрового состава, материально-техническое обеспечение подразделений, организация обратной связи с населением, актуализация маршрутизации экипажей. В частности, по поручению губернатора изменена маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Калязина - теперь вместо Бежецка они будут доставляться в Тверь.
Игорь Руденя поручил региональному минздраву проанализировать маршрутизацию пациентов с определёнными заболеваниями в других муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что больные должны доставляться в те лечебные учреждения, где им может быть оказана высокотехнологичная помощь.
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7 июня, 14:29
В 2022 году в Тверской области был завершён процесс централизации службы скорой медицинской помощи. В Верхневолжье функционирует Единый диспетчерский центр, принимающий вызовы на всей территории региона. В структуру СМП в Тверской области входит шесть городских и шесть областных подстанций, 34 поста. Все бригады работают в единой информационном поле под контролем врачей и специалистов Единого диспетчерского центра.
Разработана схема территориального планирования при оказании скорой помощи, созданы пять медицинских округов. Основная задача – обеспечить максимально оперативную госпитализацию пациентов с экстренными показаниями в учреждения здравоохранения.
За последние три года сократилось время доездов бригад СМП на вызовы. По сравнению с 2021 годом уменьшается время доезда на ДТП.
Ежедневно в Тверской области работают не менее 110 экипажей скорой помощи. На данный момент в службе трудится более 1 тысячи специалистов, включая врачей, средний и младший медицинский персонал. Планируется, что в этом году на работу придут не менее 20 выпускников Тверского медицинского колледжа.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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