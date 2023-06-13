https://ria.ru/20230613/skoraya-1877817918.html

Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области

Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области - РИА Новости, 13.06.2023

Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил укрепить подразделения скорой медицинской помощи в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:24

2023-06-13T15:24

2023-06-13T15:24

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил укрепить подразделения скорой медицинской помощи в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.Развитие системы скорой медицинской помощи в регионе рассмотрено во вторник на заседании правительства Тверской области."Успех нашей работы будет зависеть от кадрового потенциала, укомплектованности службы, системы мотивации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. В связи с нормализацией эпидемиологической обстановки постепенно снижается количество вызовов скорой помощи. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы существенно повысить качество работы нашего основного института здравоохранения", - сказал Руденя на заседании регионального правительства.Глава региона назвал ключевые задачи развития службы скорой медицинской помощи – укрепление кадрового состава, материально-техническое обеспечение подразделений, организация обратной связи с населением, актуализация маршрутизации экипажей. В частности, по поручению губернатора изменена маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Калязина - теперь вместо Бежецка они будут доставляться в Тверь.Игорь Руденя поручил региональному минздраву проанализировать маршрутизацию пациентов с определёнными заболеваниями в других муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что больные должны доставляться в те лечебные учреждения, где им может быть оказана высокотехнологичная помощь.В 2022 году в Тверской области был завершён процесс централизации службы скорой медицинской помощи. В Верхневолжье функционирует Единый диспетчерский центр, принимающий вызовы на всей территории региона. В структуру СМП в Тверской области входит шесть городских и шесть областных подстанций, 34 поста. Все бригады работают в единой информационном поле под контролем врачей и специалистов Единого диспетчерского центра.Разработана схема территориального планирования при оказании скорой помощи, созданы пять медицинских округов. Основная задача – обеспечить максимально оперативную госпитализацию пациентов с экстренными показаниями в учреждения здравоохранения.За последние три года сократилось время доездов бригад СМП на вызовы. По сравнению с 2021 годом уменьшается время доезда на ДТП.Ежедневно в Тверской области работают не менее 110 экипажей скорой помощи. На данный момент в службе трудится более 1 тысячи специалистов, включая врачей, средний и младший медицинский персонал. Планируется, что в этом году на работу придут не менее 20 выпускников Тверского медицинского колледжа.

https://ria.ru/20230607/stroitelstvo-1876707703.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область