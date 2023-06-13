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США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
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10:21 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/siriya-1877733137.html
США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ
США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ
США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:21
2023-06-13T10:21
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. "Очередная военная колонна американской армии проследовала из Ирака в Сирию через КПП "Эль-Валид". До 40 транспортных средств направились накануне к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют курдские боевики", - пишет агентство. По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы. Груз предназначен для военных США в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20230530/siriya-1875181045.html
https://ria.ru/20230524/siriya-1873810375.html
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в мире, сирия, сша, ирак
В мире, Сирия, США, Ирак
США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ

Anadolu: США перебрасывают подкрепление, бронетехнику и боеприпасы на военные базы в Сирии

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки Джейш Магавир ас-Саура на военной базе Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William Howard
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники.
"Очередная военная колонна американской армии проследовала из Ирака в Сирию через КПП "Эль-Валид". До 40 транспортных средств направились накануне к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют курдские боевики", - пишет агентство.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
США создают "Армию свободной Сирии" для борьбы с Дамаском, заявил Небензя
30 мая, 19:57
По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы. Груз предназначен для военных США в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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