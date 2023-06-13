https://ria.ru/20230613/siriya-1877733137.html

США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ

США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023

США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ

США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:21

2023-06-13T10:21

2023-06-13T10:21

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. "Очередная военная колонна американской армии проследовала из Ирака в Сирию через КПП "Эль-Валид". До 40 транспортных средств направились накануне к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют курдские боевики", - пишет агентство. По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы. Груз предназначен для военных США в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20230530/siriya-1875181045.html

https://ria.ru/20230524/siriya-1873810375.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, ирак