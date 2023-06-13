США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, сообщили СМИ
Anadolu: США перебрасывают подкрепление, бронетехнику и боеприпасы на военные базы в Сирии
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии, передает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники.
"Очередная военная колонна американской армии проследовала из Ирака в Сирию через КПП "Эль-Валид". До 40 транспортных средств направились накануне к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют курдские боевики", - пишет агентство.
По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы. Груз предназначен для военных США в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.