https://ria.ru/20230613/roszdravnadzor-1877728278.html

В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате

В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате - РИА Новости, 13.06.2023

В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате

Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, избивали ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:48

2023-06-13T09:48

2023-06-13T11:26

происшествия

новосибирск

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

октябрьский район

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, избивали ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска. "Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с региональной прокуратурой проверит организацию оказания медицинской помощи в пансионате для пожилых людей, где, по сообщениям СМИ, избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Проверку "по факту причинения телесных повреждений ветерану Великой Отечественной войны" также организовала прокуратура региона. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Новосибирска выехали в пансионат для проведения проверки и оценки действий сотрудников учреждения.В свою очередь, СУСК по Новосибирской области сообщает, что по факту публикации в СМИ следователи организовали проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20211001/krazha-1752606707.html

https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html

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октябрьский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), октябрьский район