Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 13.06.2023 (обновлено: 11:26 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/roszdravnadzor-1877728278.html
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате - РИА Новости, 13.06.2023
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате
Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, избивали ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:48
2023-06-13T11:26
происшествия
новосибирск
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
октябрьский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_0:123:3240:1946_1920x0_80_0_0_4d5a5ab3c058082a110d9b8d9294aad8.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, избивали ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска. "Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с региональной прокуратурой проверит организацию оказания медицинской помощи в пансионате для пожилых людей, где, по сообщениям СМИ, избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Проверку "по факту причинения телесных повреждений ветерану Великой Отечественной войны" также организовала прокуратура региона. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Новосибирска выехали в пансионат для проведения проверки и оценки действий сотрудников учреждения.В свою очередь, СУСК по Новосибирской области сообщает, что по факту публикации в СМИ следователи организовали проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20211001/krazha-1752606707.html
https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html
новосибирск
новосибирская область
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_380b69add62c99bfe1a52ff7b28dbf4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), октябрьский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Октябрьский район
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате

Росздравнадзор проверит данные об избиении 98-летнего ветерана в пансионате в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Города России. Новосибирск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, избивали ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
В Москве женщины под видом медиков обокрали ветерана с супругой
1 октября 2021, 09:15
"Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с региональной прокуратурой проверит организацию оказания медицинской помощи в пансионате для пожилых людей, где, по сообщениям СМИ, избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Проверку "по факту причинения телесных повреждений ветерану Великой Отечественной войны" также организовала прокуратура региона. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Новосибирска выехали в пансионат для проведения проверки и оценки действий сотрудников учреждения.
В свою очередь, СУСК по Новосибирской области сообщает, что по факту публикации в СМИ следователи организовали проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты
25 июля 2022, 14:15
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Октябрьский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала