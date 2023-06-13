https://ria.ru/20230613/roszdravnadzor-1877728278.html
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате - РИА Новости, 13.06.2023
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате
Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, избивали ветерана Великой Отечественной... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:48
2023-06-13T09:48
2023-06-13T11:26
происшествия
новосибирск
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
октябрьский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_0:123:3240:1946_1920x0_80_0_0_4d5a5ab3c058082a110d9b8d9294aad8.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проверит организацию оказания медпомощи в пансионате для пожилых в Новосибирске, где, по сообщениям СМИ, избивали ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация об избиении 98-летнего ветерана в одном из пансионатов Новосибирска. "Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с региональной прокуратурой проверит организацию оказания медицинской помощи в пансионате для пожилых людей, где, по сообщениям СМИ, избивали 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Проверку "по факту причинения телесных повреждений ветерану Великой Отечественной войны" также организовала прокуратура региона. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Новосибирска выехали в пансионат для проведения проверки и оценки действий сотрудников учреждения.В свою очередь, СУСК по Новосибирской области сообщает, что по факту публикации в СМИ следователи организовали проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20211001/krazha-1752606707.html
https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html
новосибирск
новосибирская область
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_380b69add62c99bfe1a52ff7b28dbf4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), октябрьский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Октябрьский район
В Новосибирске проверят данные об избиении ветерана в пансионате
Росздравнадзор проверит данные об избиении 98-летнего ветерана в пансионате в Новосибирске