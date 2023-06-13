https://ria.ru/20230613/rosmolodezh-1877734757.html

Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области

Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области - РИА Новости, 13.06.2023

Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области

Росмолодежь откроет образовательный молодежный центр "Маяк" в Запорожской области, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:27

2023-06-13T10:27

2023-06-13T10:27

общество

запорожская область

ксения разуваева

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росмолодежь откроет образовательный молодежный центр "Маяк" в Запорожской области, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Ксения Разуваева. "У нас будет создан новый центр в новых регионах нашей страны - образовательный круглогодичный молодежный центр "Маяк", который будет создан в Запорожской области", - сказала она. Разуваева отметила, что сейчас Росмолодежь приступает к проектированию центра.

https://ria.ru/20230406/proekt-1863591823.html

запорожская область

россия

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Дарья Буймова

общество, запорожская область, ксения разуваева, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)