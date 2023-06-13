https://ria.ru/20230613/rosmolodezh-1877734757.html
Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области
Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области - РИА Новости, 13.06.2023
Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области
Росмолодежь откроет образовательный молодежный центр "Маяк" в Запорожской области, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:27
2023-06-13T10:27
2023-06-13T10:27
общество
запорожская область
ксения разуваева
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росмолодежь откроет образовательный молодежный центр "Маяк" в Запорожской области, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Ксения Разуваева. "У нас будет создан новый центр в новых регионах нашей страны - образовательный круглогодичный молодежный центр "Маяк", который будет создан в Запорожской области", - сказала она. Разуваева отметила, что сейчас Росмолодежь приступает к проектированию центра.
https://ria.ru/20230406/proekt-1863591823.html
запорожская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, ксения разуваева, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Запорожская область, Ксения Разуваева, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области
Росмолодежь откроет образовательный молодежный центр "Маяк" в Запорожской области
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росмолодежь откроет образовательный молодежный центр "Маяк" в Запорожской области, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Ксения Разуваева.
"У нас будет создан новый центр в новых регионах нашей страны - образовательный круглогодичный молодежный центр "Маяк", который будет создан в Запорожской области", - сказала она.
Разуваева отметила, что сейчас Росмолодежь приступает к проектированию центра.
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