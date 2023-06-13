https://ria.ru/20230613/rosmolodezh-1877733970.html

Росмолодежь представит программу Всемирного дня молодежи на своем фестивале

Росмолодежь представит программу Всемирного дня молодежи на своем фестивале - РИА Новости, 13.06.2023

Росмолодежь представит программу Всемирного дня молодежи на своем фестивале

Росмолодежь представит программу Всемирного дня молодежи на своем фестивале в честь Дня молодежи 24 июня, заявила журналистам руководитель Федерального... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:25

2023-06-13T10:25

2023-06-13T10:25

россия

сочи

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росмолодежь представит программу Всемирного дня молодежи на своем фестивале в честь Дня молодежи 24 июня, заявила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Ксения Разуваева. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте в 2024 году. Основной площадкой мероприятия станет "Сириус" в Сочи. "У нас будет публичная презентация... Это будет как раз 24 число. Презентация Всемирного фестиваля молодежи, который нас ждет в начале следующего года", - сказала Разуваева. Она отметила, что на фестивале 24 июня Росмолодежь представит "и программу, и бренд, и логотип". Также глава ведомства заявила, что "максимальная готовность" ко Всемирному фестивалю молодежи будет уже 1 сентября.

https://ria.ru/20230405/festival-1863338323.html

россия

сочи

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сочи, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество