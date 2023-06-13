https://ria.ru/20230613/razvedka-1877858773.html

СМИ: ЦРУ информировали о планах Украины по диверсии на "Северных потоках"

СМИ: ЦРУ информировали о планах Украины по диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: ЦРУ информировали о планах Украины по диверсии на "Северных потоках"

ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-13T17:30

2023-06-13T17:30

2023-06-14T00:29

авария на "северных потоках"

в мире

северный поток

северный поток — 2

нидерланды

центральное разведывательное управление (цру)

сша

украина

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ГААГА, 13 июн – РИА Новости. ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).По данным расследования NOS и Nieuwsuur совместно с немецкими Die Zeit и ARD, Служба военной разведки Нидерландов проинформировала ЦРУ о намерении Украины провести диверсию на "Северном потоке", узнав об этих планах от источника на Украине. США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение Украине.Отмечается, что переданная голландской разведкой информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября, когда произошла диверсия на "Северных потоках"."По данным источников, вероятнее всего, министр обороны (Кайса) Оллонгрен, а также, возможно, премьер-министр (Марк) Рютте и министр иностранных дел (Вопке) Хукстра были проинформированы Службой военной разведки о ее выводах и информировании американцев. Узкий круг в политической верхушке Гааги уже год знает о серьезных подозрениях в отношении Украины", - сообщает телеканал.Согласно украинскому плану, который удалось перехватить голландской разведке, операцией по "Северным потокам" должен был руководить главком украинских войск Валерий Залужный. Предполагалось, что небольшая группа водолазов проведет диверсию с парусника. При этом Владимир Зеленский не должен был знать об этом плане. Сообщается, что атака на газопроводы планировалась сразу после учений НАТО в Балтийском море, которые завершились 17 июня 2022 года.Служба военной разведки Нидерландов после ЦРУ также проинформировала об этом немецких коллег.Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD).Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230610/vinovnye-1877425286.html

https://ria.ru/20230611/polsha-1877483598.html

нидерланды

сша

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", в мире, северный поток, северный поток — 2, нидерланды, центральное разведывательное управление (цру), сша, украина