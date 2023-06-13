https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что люди добровольно встают на защиту Отечества. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:43
2023-06-13T17:43
2023-06-13T17:55
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что люди добровольно встают на защиту Отечества."Люди добровольно встают на защиту Отечества", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин
Президент Путин об участниках СВО: люди сами добровольно встают на защиту отечества