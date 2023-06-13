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Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 13.06.2023 (обновлено: 17:55 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что люди добровольно встают на защиту Отечества. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:43
2023-06-13T17:55
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что люди добровольно встают на защиту Отечества."Люди добровольно встают на защиту Отечества", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
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Дарья Буймова
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин

Президент Путин об участниках СВО: люди сами добровольно встают на защиту отечества

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что люди добровольно встают на защиту Отечества.
"Люди добровольно встают на защиту Отечества", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях
Вчера, 17:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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