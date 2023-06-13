https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html

Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин

Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что люди добровольно встают на защиту Отечества. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:43

2023-06-13T17:43

2023-06-13T17:55

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что люди добровольно встают на защиту Отечества."Люди добровольно встают на защиту Отечества", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия