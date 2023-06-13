https://ria.ru/20230613/putin-1877860235.html

Путин: войска химзащиты окажут помощь после прорыва Каховской ГЭС

Путин: войска химзащиты окажут помощь после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023

Путин: войска химзащиты окажут помощь после прорыва Каховской ГЭС

Под водой после прорыва Каховской ГЭС оказались скотомогильники и кладбища, но проблема решаема, войска химической защиты помогут в решении проблем, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:34

2023-06-13T17:34

2023-06-13T17:34

россия

херсонская область

новая каховка

дмитрий песков

марат хуснуллин

владимир путин

разрушение каховской гэс

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Под водой после прорыва Каховской ГЭС оказались скотомогильники и кладбища, но проблема решаема, войска химической защиты помогут в решении проблем, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны очень серьезно подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности, потому что там под водой оказались скотомогильники, кладбища оказались под водой. Это серьезная проблема, но она решаемая. Нужно будет подключить, мне министр уже доложил, команду дал, войска химической защиты. Вместе, объединяя усилия, думаю, все проблемы решат, в том числе это касается и водоснабжения", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами. Он отметил, что говорил с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который подтвердил, что там надо серьезно заниматься водоснабжением. "Работа идет. По мере того, как вода будет уходить, она уже постепенно уходит, все будет решаться по мере поступления этих проблем", - сказал Путин. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Путин ранее назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230613/pomosch-1877850346.html

https://ria.ru/20230613/ges-1877848583.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , новая каховка, дмитрий песков, марат хуснуллин, владимир путин, разрушение каховской гэс, общество