https://ria.ru/20230613/putin-1877824406.html

Путин подписал закон о запрете задержания по истечении сроков давности

Путин подписал закон о запрете задержания по истечении сроков давности - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о запрете задержания по истечении сроков давности

Президент России Владимир Путин подписал закон о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:49

2023-06-13T15:49

2023-06-13T15:49

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи, когда лицо подозревается в совершении преступления, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Статью 91 ("Основания задержания подозреваемого") дополнить частью третьей следующего содержания: "Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы", - сообщалось в тексте пояснительной записки. Статья 97 ("Основания для избрания меры пресечения") дополнена частью 3, в которой говорится, что в случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого применяться не могут. Однако к ней не относятся случаи, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

https://ria.ru/20230613/zakon-1877816975.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин