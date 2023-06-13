https://ria.ru/20230613/putin-1877824406.html
Путин подписал закон о запрете задержания по истечении сроков давности
Путин подписал закон о запрете задержания по истечении сроков давности - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о запрете задержания по истечении сроков давности
Президент России Владимир Путин подписал закон о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:49
2023-06-13T15:49
2023-06-13T15:49
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи, когда лицо подозревается в совершении преступления, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Статью 91 ("Основания задержания подозреваемого") дополнить частью третьей следующего содержания: "Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы", - сообщалось в тексте пояснительной записки. Статья 97 ("Основания для избрания меры пресечения") дополнена частью 3, в которой говорится, что в случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого применяться не могут. Однако к ней не относятся случаи, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.
https://ria.ru/20230613/zakon-1877816975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о запрете задержания по истечении сроков давности
Путин подписал закон о невозможности задержания и после истечения сроков давности
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о невозможности задержания, а также применения меры пресечения по истечении сроков давности, исключая случаи, когда лицо подозревается в совершении преступления, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
"Статью 91 ("Основания задержания подозреваемого") дополнить частью третьей следующего содержания: "Лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, за исключением случаев, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы", - сообщалось в тексте пояснительной записки.
Статья 97 ("Основания для избрания меры пресечения") дополнена частью 3, в которой говорится, что в случае продолжения производства по уголовному делу, по которому истекли сроки давности уголовного преследования, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого применяться не могут. Однако к ней не относятся случаи, если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.
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