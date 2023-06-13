https://ria.ru/20230613/produktsiya-1877715174.html

Мантуров рассказал, в каких отраслях Россия достигла мирового лидерства

Мантуров рассказал, в каких отраслях Россия достигла мирового лидерства - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров рассказал, в каких отраслях Россия достигла мирового лидерства

Россия сегодня входит в мировые лидеры по производству и качеству в боевой авиации и в целом в большинстве продукции ОПК, а также атомных ледоколах; что... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:52

2023-06-13T07:52

2023-06-13T07:52

пмэф-2023

технологии

россия

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия сегодня входит в мировые лидеры по производству и качеству в боевой авиации и в целом в большинстве продукции ОПК, а также атомных ледоколах; что касается технологий, то основной "конек" - фотоника и лазеры, которые активно применяются в металлургической промышленности, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Боевая авиация - самолеты и вертолеты – это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы (ЗРК С-500 "Прометей") способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях РФ. "И буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", - добавил чиновник. Мантуров уточнил, что РФ также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии. "В судостроении нам нет равных в части создания атомных ледоколов, да и в целом, в атомных и космических технологиях мы обладаем уникальными и ценными для всего мира компетенциями. Фотоника и лазеры - еще один наш "конек", который сегодня позволяет нам быть технологически независимыми в металлообработке и в других направлениях, где активно используется лазер, в том числе в медицинских изделиях и медицинской технике", - добавил он. Также, по словам вице-премьера, самые яркие результаты работы отечественной промышленности планируется представить на выставке "Россия" (пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/s-350-1877712558.html

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технологии, россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), с-500 (зенитный ракетный комплекс), зенитно-ракетная система с-350 "витязь"