https://ria.ru/20230613/prisyaga-1877843245.html

В России 21 ноября объявили Днем военной присяги

В России 21 ноября объявили Днем военной присяги - РИА Новости, 13.06.2023

В России 21 ноября объявили Днем военной присяги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой России - Днем военной присяги, соответствующий документ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:52

2023-06-13T16:52

2023-06-13T16:52

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой России - Днем военной присяги, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом устанавливается памятная дата России - 21 ноября - День военной присяги. Учреждение этой памятной даты направлено на "воспитание граждан" России, прежде всего молодежи, "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу.

https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин