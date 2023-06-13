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В России 21 ноября объявили Днем военной присяги - РИА Новости, 13.06.2023
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16:52 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/prisyaga-1877843245.html
В России 21 ноября объявили Днем военной присяги
В России 21 ноября объявили Днем военной присяги - РИА Новости, 13.06.2023
В России 21 ноября объявили Днем военной присяги
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой России - Днем военной присяги, соответствующий документ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:52
2023-06-13T16:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой России - Днем военной присяги, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом устанавливается памятная дата России - 21 ноября - День военной присяги. Учреждение этой памятной даты направлено на "воспитание граждан" России, прежде всего молодежи, "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу.
https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России 21 ноября объявили Днем военной присяги

Путин подписал закон об установлении 21 ноября Днем военной присяги

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой России - Днем военной присяги, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом устанавливается памятная дата России - 21 ноября - День военной присяги.
Учреждение этой памятной даты направлено на "воспитание граждан" России, прежде всего молодежи, "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу.
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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