https://ria.ru/20230613/primore-1877724003.html
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко - РИА Новости, 13.06.2023
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко
Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:27
2023-06-13T09:27
2023-06-13T09:27
надежные люди
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Утром во вторник Кожемяко в своем телеграм-канале показал обустройство позиций военнослужащими из Приморья. По словам губернатора, лесопромышленники края бесплатно передали десятки вагонов пиломатериалов для таких работ. "Хорошо окопались! Чувствуется запах приморского дерева! Приморцы и дальше продолжат помогать вам, направляя все необходимое для победы. В частности, направим еще экскаваторы, с помощью которых удобно делать окопы", - передали заявление главы Приморья в пресс-службе краевого правительства.
https://ria.ru/20230613/drevesina-1877704972.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко
Губернатор Кожемяко: экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
Утром во вторник Кожемяко в своем телеграм-канале показал обустройство позиций военнослужащими из Приморья. По словам губернатора, лесопромышленники края бесплатно передали десятки вагонов пиломатериалов для таких работ.
"Хорошо окопались! Чувствуется запах приморского дерева! Приморцы и дальше продолжат помогать вам, направляя все необходимое для победы. В частности, направим еще экскаваторы, с помощью которых удобно делать окопы", - передали заявление главы Приморья в пресс-службе краевого правительства.
Из Приморья в зону СВО отправили десятки вагонов леса