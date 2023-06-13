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Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко - РИА Новости, 13.06.2023
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Надежные люди
 
09:27 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/primore-1877724003.html
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко - РИА Новости, 13.06.2023
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко
Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:27
2023-06-13T09:27
надежные люди
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Утром во вторник Кожемяко в своем телеграм-канале показал обустройство позиций военнослужащими из Приморья. По словам губернатора, лесопромышленники края бесплатно передали десятки вагонов пиломатериалов для таких работ. "Хорошо окопались! Чувствуется запах приморского дерева! Приморцы и дальше продолжат помогать вам, направляя все необходимое для победы. В частности, направим еще экскаваторы, с помощью которых удобно делать окопы", - передали заявление главы Приморья в пресс-службе краевого правительства.
https://ria.ru/20230613/drevesina-1877704972.html
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Дарья Буймова
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олег кожемяко, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко

Губернатор Кожемяко: экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне спецоперации

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
Утром во вторник Кожемяко в своем телеграм-канале показал обустройство позиций военнослужащими из Приморья. По словам губернатора, лесопромышленники края бесплатно передали десятки вагонов пиломатериалов для таких работ.
"Хорошо окопались! Чувствуется запах приморского дерева! Приморцы и дальше продолжат помогать вам, направляя все необходимое для победы. В частности, направим еще экскаваторы, с помощью которых удобно делать окопы", - передали заявление главы Приморья в пресс-службе краевого правительства.
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Из Приморья в зону СВО отправили десятки вагонов леса
Вчера, 03:11
 
Надежные людиОлег КожемякоПриморский край
 
 
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