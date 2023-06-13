https://ria.ru/20230613/primore-1877724003.html

Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко

Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко - РИА Новости, 13.06.2023

Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко

Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:27

2023-06-13T09:27

2023-06-13T09:27

надежные люди

олег кожемяко

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e095a24a21d6875b41481720731099.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Экскаваторы будут направлены приморским подразделениям в зоне спецоперации для рытья окопов, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Утром во вторник Кожемяко в своем телеграм-канале показал обустройство позиций военнослужащими из Приморья. По словам губернатора, лесопромышленники края бесплатно передали десятки вагонов пиломатериалов для таких работ. "Хорошо окопались! Чувствуется запах приморского дерева! Приморцы и дальше продолжат помогать вам, направляя все необходимое для победы. В частности, направим еще экскаваторы, с помощью которых удобно делать окопы", - передали заявление главы Приморья в пресс-службе краевого правительства.

https://ria.ru/20230613/drevesina-1877704972.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олег кожемяко, приморский край