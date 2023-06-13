https://ria.ru/20230613/prigovor-1877702526.html
Российский дипломат раскритиковал приговор сотрудникам спецслужб Сербии
Российский дипломат раскритиковал приговор сотрудникам спецслужб Сербии - РИА Новости, 13.06.2023
Российский дипломат раскритиковал приговор сотрудникам спецслужб Сербии
Москва считает вердикт двум бывшим сотрудникам сербских спецслужб Йовице Станишичу и Франко Симатовичу насмешкой над правовыми инструментами в области защиты... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:31
2023-06-13T01:31
2023-06-13T02:39
в мире
сербия
хорватия
россия
александр вучич
слободан милошевич
оон
международный трибунал по бывшей югославии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876579312_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_206b422918d9a7092e599dc559c4a61c.jpg
ООН, 13 июн – РИА Новости. Москва считает вердикт двум бывшим сотрудникам сербских спецслужб Йовице Станишичу и Франко Симатовичу насмешкой над правовыми инструментами в области защиты прав человека, заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда России при организации Дмитрий Чумаков.В мае судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) вынесли окончательный приговор Станишичу и Симатовичу, увеличив срок заключения до 15 лет.Бывший руководитель службы государственной безопасности Сербии Станишич и его помощник Симатович в 2013 году были оправданы Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинениям в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе конфликтов 1990-х годов в Хорватии и Боснии и Герцеговине, но в июне 2017 года в их отношении начался повторный судебный процесс, который президент Сербии Александр Вучич назвал позорным. Решение о повторном разбирательстве, как сообщалось, было принято из-за ошибок в ходе суда первой инстанции. Оба обвиняемых вину всегда отрицали."Рассматриваем данный вердикт как откровенную насмешку над положениями базовых международно-правовых инструментов в области защиты прав человека, в частности, правом на скорое и справедливое судебное разбирательство, нашедшее отражение и в уставе Механизма. Убеждены: с решениями подобного качества о достижении устойчивого межнационального примирения не может быть и речи", - сказал Чумаков. Он напомнил, что в соответствии с вынесенным 30 июня 2021 года вердиктом его судебной палаты Станишич и Симатович были признаны виновными по всем пунктам обвинений со сроком лишения свободы в 12 лет. "Недостаточность доказательной базы была проигнорирована, словно апелляционные судьи не слышали об основополагающем принципе уголовного права о трактовке всех неустранимых сомнений в деле в пользу обвиняемого. Зато с готовностью использовали правовые новации за авторством МТБЮ – концепцию "совместного преступного предприятия" по якобы выселению лиц, не являющихся этническими сербами, с территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины", - указал Чумаков.По его словам, эта концепция на практике уже позволяла МТБЮ признавать виновными не только тех лиц, которые физически не совершали преступлений, но и вовсе не знали об их совершении."По результатам подобного "творчества" оправдательный приговор превратился в свою полную противоположность. Далее последовало апелляционное судопроизводство, которое тянулось до недавнего времени – 31 мая 2023 г. Его итог – срок лишения свободы для обоих лиц был увеличен с 12 до 15 лет", - указал он."Наверное, такое бывает только в МТБЮ и Механизме, что с каждым новым процессом положение обвиняемых только ухудшается. А может все дело в том, что они уже и так практически отбыли назначенный срок наказания с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе и пришлось экстренно ещё добавить сверху", - предположил зампостпреда.Станишич в 1991–1998 годах был главой службы госбезопасности МВД Сербии, а Симатович в 1990-е годы командовал подразделением по специальным операциям. Станишич считался одним из ближайших соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Как установили врачи в Гааге и Белграде, он страдает от хронической болезни органов пищеварения и депрессии.Оба обвиняемых c 22 декабря 2015 года временно находились на свободе в Сербии.Обвиняемым сотрудникам спецслужб вменялись преследование гражданских лиц из числа хорватов и мусульман на расовом, религиозном и политическом основаниях, их депортации и насильное перемещение со значительных территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины. Предполагается, что Станишич и Симатович организовывали, финансировали, вооружали, тренировали и полностью контролировали сербские военизированные формирования, которые совершали указанные преступления.По первому решению суда по их делу, вынесенному в мае 2013 года, прокуратура не смогла доказать ни один из пяти пунктов обвинения о причастности бывших силовиков к преступлениям. Таким образом Станишич и Симатович, арестованные властями Сербии и выданные в Гаагу в 2003 году, были полностью оправданы.
https://ria.ru/20230613/momut-1877701657.html
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876783359.html
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876825377.html
сербия
хорватия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876579312_585:150:2867:1862_1920x0_80_0_0_c4ca7c4db01fe487b51f3bbccfe15ca8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, хорватия, россия, александр вучич, слободан милошевич, оон, международный трибунал по бывшей югославии
В мире, Сербия, Хорватия, Россия, Александр Вучич, Слободан Милошевич, ООН, Международный трибунал по бывшей Югославии
Российский дипломат раскритиковал приговор сотрудникам спецслужб Сербии
Дипломат Чумаков назвал приговор сотрудникам спецслужб Сербии насмешкой над правом
ООН, 13 июн – РИА Новости. Москва считает вердикт двум бывшим сотрудникам сербских спецслужб Йовице Станишичу и Франко Симатовичу насмешкой над правовыми инструментами в области защиты прав человека, заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда России при организации Дмитрий Чумаков.
В мае судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) вынесли окончательный приговор Станишичу и Симатовичу, увеличив срок заключения до 15 лет.
Россия призвала МОМУТ обеспечить Караджичу надлежащие условия в тюрьме
Бывший руководитель службы государственной безопасности Сербии Станишич и его помощник Симатович в 2013 году были оправданы Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ
) по обвинениям в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе конфликтов 1990-х годов в Хорватии
и Боснии
и Герцеговине, но в июне 2017 года в их отношении начался повторный судебный процесс, который президент Сербии Александр Вучич
назвал позорным. Решение о повторном разбирательстве, как сообщалось, было принято из-за ошибок в ходе суда первой инстанции. Оба обвиняемых вину всегда отрицали.
«
"Рассматриваем данный вердикт как откровенную насмешку над положениями базовых международно-правовых инструментов в области защиты прав человека, в частности, правом на скорое и справедливое судебное разбирательство, нашедшее отражение и в уставе Механизма. Убеждены: с решениями подобного качества о достижении устойчивого межнационального примирения не может быть и речи", - сказал Чумаков.
Он напомнил, что в соответствии с вынесенным 30 июня 2021 года вердиктом его судебной палаты Станишич и Симатович были признаны виновными по всем пунктам обвинений со сроком лишения свободы в 12 лет. "Недостаточность доказательной базы была проигнорирована, словно апелляционные судьи не слышали об основополагающем принципе уголовного права о трактовке всех неустранимых сомнений в деле в пользу обвиняемого. Зато с готовностью использовали правовые новации за авторством МТБЮ – концепцию "совместного преступного предприятия" по якобы выселению лиц, не являющихся этническими сербами, с территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины", - указал Чумаков.
По его словам, эта концепция на практике уже позволяла МТБЮ признавать виновными не только тех лиц, которые физически не совершали преступлений, но и вовсе не знали об их совершении.
"По результатам подобного "творчества" оправдательный приговор превратился в свою полную противоположность. Далее последовало апелляционное судопроизводство, которое тянулось до недавнего времени – 31 мая 2023 г. Его итог – срок лишения свободы для обоих лиц был увеличен с 12 до 15 лет", - указал он.
Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Сербии
"Наверное, такое бывает только в МТБЮ и Механизме, что с каждым новым процессом положение обвиняемых только ухудшается. А может все дело в том, что они уже и так практически отбыли назначенный срок наказания с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе и пришлось экстренно ещё добавить сверху", - предположил зампостпреда.
Станишич в 1991–1998 годах был главой службы госбезопасности МВД Сербии, а Симатович в 1990-е годы командовал подразделением по специальным операциям. Станишич считался одним из ближайших соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича
. Как установили врачи в Гааге
и Белграде
, он страдает от хронической болезни органов пищеварения и депрессии.
Оба обвиняемых c 22 декабря 2015 года временно находились на свободе в Сербии.
Обвиняемым сотрудникам спецслужб вменялись преследование гражданских лиц из числа хорватов и мусульман на расовом, религиозном и политическом основаниях, их депортации и насильное перемещение со значительных территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины. Предполагается, что Станишич и Симатович организовывали, финансировали, вооружали, тренировали и полностью контролировали сербские военизированные формирования, которые совершали указанные преступления.
По первому решению суда по их делу, вынесенному в мае 2013 года, прокуратура не смогла доказать ни один из пяти пунктов обвинения о причастности бывших силовиков к преступлениям. Таким образом Станишич и Симатович, арестованные властями Сербии и выданные в Гаагу в 2003 году, были полностью оправданы.
Вучич допустил проведение досрочных выборов в парламент Сербии