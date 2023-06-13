В МИД Белоруссии раскритиковали политизацию сферы прав человека в ООН
В МИД Белоруссии выразили обеспокоенность политизацией сферы прав человека в ООН
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в ходе встречи в Женеве с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком выразил обеспокоенность политизацией сферы прав человека в ООН, сообщила во вторник пресс-служба белорусского МИД.
"Состоялся критический диалог Ю. Амбразевича с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. В ходе беседы белорусский дипломат выразил глубокую обеспокоенность политизацией и двойными стандартами в сфере прав человека, использованием системы ООН и темы прав человека в работе ООН для избирательных обвинений отдельных стран вопреки принципам ООН о суверенном равенстве государств и невмешательстве во внутренние дела", - говорится в сообщении.
Амбразевич обозначил отсутствие единых объективных стандартов реализации прав человека. В подтверждение этой позиции передал верховному комиссару сигнальный экземпляр доклада МИД Белоруссии о нарушениях прав человека в отдельных странах. Замминистра подчеркнул, что ситуация с правами человека в Белоруссии на фоне большинства стран мира, в том числе и тех, которые используют критику в адрес Минска для обеспечения внешнего давления на политическое руководство страны, не заслуживает нынешнего пристального внимания в рамках ООН.
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"Ю. Амбразевич также выразил разочарование ролью и деятельностью, которые вынуждены осуществлять УВКПЧ и лично верховный комиссар вместо объединительных усилий, обеспечения сотрудничества государств и содействия государствам – главных задач, ради которых создавалась ООН", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Дипломат при этом подчеркнул заинтересованность правительства Белоруссии к сотрудничеству с ООН, включая Управление верховного комиссара по правам человека, по вопросам, представляющим практическую пользу для народа и государства, в целях содействия национальным усилиям по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.