https://ria.ru/20230613/prava-1877824275.html

В МИД Белоруссии раскритиковали политизацию сферы прав человека в ООН

В МИД Белоруссии раскритиковали политизацию сферы прав человека в ООН - РИА Новости, 13.06.2023

В МИД Белоруссии раскритиковали политизацию сферы прав человека в ООН

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в ходе встречи в Женеве с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком выразил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:49

2023-06-13T15:49

2023-06-13T15:49

в мире

белоруссия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в ходе встречи в Женеве с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком выразил обеспокоенность политизацией сферы прав человека в ООН, сообщила во вторник пресс-служба белорусского МИД. "Состоялся критический диалог Ю. Амбразевича с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. В ходе беседы белорусский дипломат выразил глубокую обеспокоенность политизацией и двойными стандартами в сфере прав человека, использованием системы ООН и темы прав человека в работе ООН для избирательных обвинений отдельных стран вопреки принципам ООН о суверенном равенстве государств и невмешательстве во внутренние дела", - говорится в сообщении. Амбразевич обозначил отсутствие единых объективных стандартов реализации прав человека. В подтверждение этой позиции передал верховному комиссару сигнальный экземпляр доклада МИД Белоруссии о нарушениях прав человека в отдельных странах. Замминистра подчеркнул, что ситуация с правами человека в Белоруссии на фоне большинства стран мира, в том числе и тех, которые используют критику в адрес Минска для обеспечения внешнего давления на политическое руководство страны, не заслуживает нынешнего пристального внимания в рамках ООН. "Ю. Амбразевич также выразил разочарование ролью и деятельностью, которые вынуждены осуществлять УВКПЧ и лично верховный комиссар вместо объединительных усилий, обеспечения сотрудничества государств и содействия государствам – главных задач, ради которых создавалась ООН", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Дипломат при этом подчеркнул заинтересованность правительства Белоруссии к сотрудничеству с ООН, включая Управление верховного комиссара по правам человека, по вопросам, представляющим практическую пользу для народа и государства, в целях содействия национальным усилиям по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862156478.html

https://ria.ru/20230320/otchet-1859281910.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, оон