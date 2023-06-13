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Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/praktiki-1877876073.html
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО - РИА Новости, 13.06.2023
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО
Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:21
2023-06-13T18:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин. "Я вот сейчас подумал: о том, что надо брать эти наилучшие практики и рекомендовать их в других регионах", - сказал он на встрече с военными журналистами. Путин добавил, что "здесь нельзя заставить, и необходимости нет". "Я просто уверен, что руководители регионов, губернаторы, если что-то и не делают так, как у соседей, то не потому что не хотят, а потому что просто не знают, нет такой информации. Но ее нужно тиражировать", - отметил глава государства.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО

Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО на все регионы России

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин.
"Я вот сейчас подумал: о том, что надо брать эти наилучшие практики и рекомендовать их в других регионах", - сказал он на встрече с военными журналистами.
Путин добавил, что "здесь нельзя заставить, и необходимости нет".
"Я просто уверен, что руководители регионов, губернаторы, если что-то и не делают так, как у соседей, то не потому что не хотят, а потому что просто не знают, нет такой информации. Но ее нужно тиражировать", - отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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