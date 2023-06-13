https://ria.ru/20230613/praktiki-1877876073.html

Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО

Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО - РИА Новости, 13.06.2023

Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО

Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:21

2023-06-13T18:21

2023-06-13T18:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин. "Я вот сейчас подумал: о том, что надо брать эти наилучшие практики и рекомендовать их в других регионах", - сказал он на встрече с военными журналистами. Путин добавил, что "здесь нельзя заставить, и необходимости нет". "Я просто уверен, что руководители регионов, губернаторы, если что-то и не делают так, как у соседей, то не потому что не хотят, а потому что просто не знают, нет такой информации. Но ее нужно тиражировать", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество