https://ria.ru/20230613/praktiki-1877876073.html
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО - РИА Новости, 13.06.2023
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО
Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:21
2023-06-13T18:21
2023-06-13T18:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин. "Я вот сейчас подумал: о том, что надо брать эти наилучшие практики и рекомендовать их в других регионах", - сказал он на встрече с военными журналистами. Путин добавил, что "здесь нельзя заставить, и необходимости нет". "Я просто уверен, что руководители регионов, губернаторы, если что-то и не делают так, как у соседей, то не потому что не хотят, а потому что просто не знают, нет такой информации. Но ее нужно тиражировать", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО на все регионы России
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лучшие региональные практики помощи и реабилитации участников спецоперации нужно распространять на другие субъекты РФ, считает президент РФ Владимир Путин.
"Я вот сейчас подумал: о том, что надо брать эти наилучшие практики и рекомендовать их в других регионах", - сказал он на встрече с военными журналистами.
Путин добавил, что "здесь нельзя заставить, и необходимости нет".
"Я просто уверен, что руководители регионов, губернаторы, если что-то и не делают так, как у соседей, то не потому что не хотят, а потому что просто не знают, нет такой информации. Но ее нужно тиражировать", - отметил глава государства.
Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях