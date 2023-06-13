https://ria.ru/20230613/pozhary-1877812461.html
Лесные пожары в Югре ликвидированы
Лесные пожары в Югре ликвидированы - РИА Новости, 13.06.2023
Лесные пожары в Югре ликвидированы
По состоянию на 9 утра 13 июня на территории Югры действующих лесных пожаров нет, сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:03
2023-06-13T15:03
2023-06-13T15:03
ханты-мансийский автономный округ
россия
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. По состоянию на 9 утра 13 июня на территории Югры действующих лесных пожаров нет, сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.В стабилизации обстановки принимали участие региональные лесопожарные формирования, арендаторы, сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, "Центроспас-Югория", а также федеральный резерв лесоохраны из Омской области и региональные лесопожарные службы из Мурманской области, республик Карелия и Коми."Для ликвидации возгораний на территории заповедника "Юганский" работали сотрудники самого заповедника, региональной авиабазы, федеральный резерв и пожарные республики Бурятия", - отметил Збродов.В настоящий момент, по словам чиновника, на место постоянной дислокации убыл самолет-амфибия МЧС России Бе-200. Также снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Кондинском районе."На сегодня пять самолетов осуществляют мониторинг, наготове один вертолет по вывозке людей. Дополнительный мониторинг производится с использованием системы "Лесохранитель", - сообщил Збродов.Противопожарный режим в регионе был введен с 28 апреля, а жителям было запрещено посещать леса и разводить костры. На прошлой неделе в регионе было ликвидировано 85 пожаров на площади 10 тысяч гектаров, три возгорания были ликвидированы на особо охраняемой природной территории заповедника "Юганский".
https://ria.ru/20230522/sad-1873492443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский автономный округ, происшествия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия