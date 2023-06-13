https://ria.ru/20230613/pozhary-1877812461.html

Лесные пожары в Югре ликвидированы

Лесные пожары в Югре ликвидированы - РИА Новости, 13.06.2023

Лесные пожары в Югре ликвидированы

По состоянию на 9 утра 13 июня на территории Югры действующих лесных пожаров нет, сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:03

2023-06-13T15:03

2023-06-13T15:03

ханты-мансийский автономный округ

россия

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. По состоянию на 9 утра 13 июня на территории Югры действующих лесных пожаров нет, сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.В стабилизации обстановки принимали участие региональные лесопожарные формирования, арендаторы, сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, "Центроспас-Югория", а также федеральный резерв лесоохраны из Омской области и региональные лесопожарные службы из Мурманской области, республик Карелия и Коми."Для ликвидации возгораний на территории заповедника "Юганский" работали сотрудники самого заповедника, региональной авиабазы, федеральный резерв и пожарные республики Бурятия", - отметил Збродов.В настоящий момент, по словам чиновника, на место постоянной дислокации убыл самолет-амфибия МЧС России Бе-200. Также снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Кондинском районе."На сегодня пять самолетов осуществляют мониторинг, наготове один вертолет по вывозке людей. Дополнительный мониторинг производится с использованием системы "Лесохранитель", - сообщил Збродов.Противопожарный режим в регионе был введен с 28 апреля, а жителям было запрещено посещать леса и разводить костры. На прошлой неделе в регионе было ликвидировано 85 пожаров на площади 10 тысяч гектаров, три возгорания были ликвидированы на особо охраняемой природной территории заповедника "Юганский".

https://ria.ru/20230522/sad-1873492443.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Алёна Пава

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Алёна Пава

россия, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский автономный округ, происшествия