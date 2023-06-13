https://ria.ru/20230613/pozhar-1877721835.html

Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре

Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре - РИА Новости, 13.06.2023

Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре

Причиной пожара на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа, стал технологический сбой... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:09

2023-06-13T09:09

2023-06-13T09:17

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Причиной пожара на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа, стал технологический сбой на факельном стояке, сообщили в оперативном штабе Кубани.Как сообщал краевой главк МЧС, возгорание колонны для переработки дизельного топлива произошло на территории Краснодарского НПЗ. В 06.58 пожар локализован на площади 20 квадратных метров, а вскоре потушен. По данным оперативного штаба Кубани, горела установка по сжиганию избыточного газа, никто не пострадал."Причина пожара - произошёл технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877605019.html

краснодар

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар