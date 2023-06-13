https://ria.ru/20230613/pozdravlenie-1877702939.html

Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России

Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 13.06.2023

Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T01:43

2023-06-13T01:43

2023-06-13T06:20

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оаэ

саудовская аравия

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

день россии

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, передает эмиратское агентство WAM. "Его Высочество президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России", - говорится в сообщении агентства. Поздравительную телеграмму президенту России направил и вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Зейд Аль Нахайян.Ранее поздравительную телеграмму Путину направил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз. Послание с аналогичным поздравлением в адрес российского лидера также направил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

https://ria.ru/20230612/pashinyan-1877639667.html

россия

оаэ

саудовская аравия

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россия, оаэ, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), день россии, владимир путин, в мире