https://ria.ru/20230613/posevnye-1877801421.html

Площадь посевных в Калужской области увеличили на 21 тысячу гектаров

Площадь посевных в Калужской области увеличили на 21 тысячу гектаров - РИА Новости, 13.06.2023

Площадь посевных в Калужской области увеличили на 21 тысячу гектаров

Весенне-полевые работы в Калужской области успешно завершены, сельхозпроизводители увеличили площадь посевных на 21 тысячу гектаров, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:17

2023-06-13T14:17

2023-06-13T14:31

калужская область

калужская область

экономика

россия

владислав шапша

владимир путин

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КАЛУГА, 13 июн - РИА Новости. Весенне-полевые работы в Калужской области успешно завершены, сельхозпроизводители увеличили площадь посевных на 21 тысячу гектаров, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Правительство Калужской области сообщает, что во вторник губернатор Владислав Шапша провел заседание правительства области. Одним из вопросов повестки стало завершение посевной кампании. Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что президент России Владимир Путин еще в мае провел совещание, на котором обсуждались вопросы организации весенне-полевых работ. "Было отмечено, что их организация - основа будущего урожая, а значит, безопасности страны и устойчивости в целом сельскохозяйственной отрасли", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, в этом году погода позволила калужским аграриям начать работы раньше намеченных сроков. "Были своевременно профинансированы работы по подготовке сельскохозяйственной техники. Аграрии обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами. Весенне-полевые работы удалось завершить в максимальные агротехнические сроки. Наши сельхозпроизводители суммарно увеличили площадь посевных на 21 тысячу гектаров", - сообщил глава региона. Он добавил, что с начала года правительство Калужской области предоставило сельхозпроизводителям субсидии на сумму 1,8 миллиарда рублей, помогло приобрести 124 единицы сельхозтехники. Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов на заседании проинформировал, что "учитывая, что приоритетной сельскохозяйственной отраслью региона является животноводство, предпринят комплекс мер по формированию прочной кормовой базы". "На текущую дату кормовые культуры посеяны на площади 83,2 тысячи гектаров или 131% к уровню 2022 года. Сев кормовых культур будет продолжаться до конца июня", - отметил региональный министр. Проделанная работа и достигнутые результаты, по словам Леонида Громова, "несомненно, дадут возможность сохранить темпы роста в животноводстве". Он подчеркнул, что, по оперативным данным, на сегодня Калужская область сохраняет устойчивую положительную динамику развития животноводства. "На 1 июня в сельхозорганизациях региона численность крупного рогатого скота составила 217,9 тысячи голов, плюс четыре тысячи голов или 102% к уровню прошлого года. Валовое производство молока за пять месяцев составило 199,4 тысячи тонн, что на 17,7 тысячи тонн или на 10 % больше соответствующего периода прошлого года", - сообщил Леонид Громов.

https://ria.ru/20230529/byudzhet-1874856145.html

https://ria.ru/20230606/pmef-1876525459.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужская область, экономика, россия, владислав шапша, владимир путин