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Тюменские аграрии завершили посевную кампанию - РИА Новости, 13.06.2023
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Тюменская область
 
10:13 13.06.2023 (обновлено: 11:15 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/posevnaya-1877732291.html
Тюменские аграрии завершили посевную кампанию
Тюменские аграрии завершили посевную кампанию - РИА Новости, 13.06.2023
Тюменские аграрии завершили посевную кампанию
Земледельческие предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:13
2023-06-13T11:15
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 13 июн – РИА Новости. Земледельческие предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменские аграрии завершили посевную! Почти 848 тысяч гектаров полей уже занято под яровым севом. Более 728 тысяч гектаров при этом засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами. Это пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза. Посеяны технические культуры: рапс, лен, подсолнечник и горчица. И овощи – картофель, капуста, свекла, морковь, лук", – следует из поста Александра Моора. Губернатор отметил, что определенную обеспокоенность вызывает жаркая погода и недостаток осадков, однако, по его мнению, даже в этих условиях "земледельцы добиваются хороших результатов и обеспечивают продовольственную безопасность региона".
https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html
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александр моор
Александр Моор, Тюменская область
Тюменские аграрии завершили посевную кампанию

Тюменские аграрии завершили посевную кампанию на площади почти 848 тысяч гектаров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосев
Посев - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 13 июн – РИА Новости. Земледельческие предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Тюменские аграрии завершили посевную! Почти 848 тысяч гектаров полей уже занято под яровым севом. Более 728 тысяч гектаров при этом засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами. Это пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза. Посеяны технические культуры: рапс, лен, подсолнечник и горчица. И овощи – картофель, капуста, свекла, морковь, лук", – следует из поста Александра Моора.
Губернатор отметил, что определенную обеспокоенность вызывает жаркая погода и недостаток осадков, однако, по его мнению, даже в этих условиях "земледельцы добиваются хороших результатов и обеспечивают продовольственную безопасность региона".
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Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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