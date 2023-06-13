https://ria.ru/20230613/posevnaya-1877732291.html

Тюменские аграрии завершили посевную кампанию

Тюменские аграрии завершили посевную кампанию - РИА Новости, 13.06.2023

Тюменские аграрии завершили посевную кампанию

Земледельческие предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:13

2023-06-13T10:13

2023-06-13T11:15

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 13 июн – РИА Новости. Земледельческие предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменские аграрии завершили посевную! Почти 848 тысяч гектаров полей уже занято под яровым севом. Более 728 тысяч гектаров при этом засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами. Это пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза. Посеяны технические культуры: рапс, лен, подсолнечник и горчица. И овощи – картофель, капуста, свекла, морковь, лук", – следует из поста Александра Моора. Губернатор отметил, что определенную обеспокоенность вызывает жаркая погода и недостаток осадков, однако, по его мнению, даже в этих условиях "земледельцы добиваются хороших результатов и обеспечивают продовольственную безопасность региона".

https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр моор