https://ria.ru/20230613/porazhenie-1877900970.html

МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения

МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения - РИА Новости, 13.06.2023

МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения

В условиях заявленного США и НАТО намерения нанести России "стратегическое поражение" Москва оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности России РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:22

2023-06-13T20:22

2023-06-13T20:32

нато

сша

россия

мария захарова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В условиях заявленного США и НАТО намерения нанести России "стратегическое поражение" Москва оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности России и её союзников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности. Необходимые меры были приняты. Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что все действия России "полностью вписываются в рамки международного права и ни в чём не противоречат международным обязательствам России".

https://ria.ru/20230613/putin-1877865241.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, сша, россия, мария захарова, москва