https://ria.ru/20230613/porazhenie-1877900970.html
МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения
МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения - РИА Новости, 13.06.2023
МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения
В условиях заявленного США и НАТО намерения нанести России "стратегическое поражение" Москва оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности России РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:22
2023-06-13T20:22
2023-06-13T20:32
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В условиях заявленного США и НАТО намерения нанести России "стратегическое поражение" Москва оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности России и её союзников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности. Необходимые меры были приняты. Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что все действия России "полностью вписываются в рамки международного права и ни в чём не противоречат международным обязательствам России".
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нато, сша, россия, мария захарова, москва
НАТО, США, Россия, Мария Захарова, Москва
МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения
МИД: Россия оставляет за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности