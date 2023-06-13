https://ria.ru/20230613/pomosch-1877861657.html

Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин

Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин

Власти Российской Федерации намерены точечно помогать каждому потерявшему жилье, денежные средства уже поступают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:39

2023-06-13T17:39

2023-06-13T17:39

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Российской Федерации намерены точечно помогать каждому потерявшему жилье, денежные средства уже поступают, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, людям надо помогать. И мы будем помогать точечно по каждой семье, по каждому строению пострадавшему. Обязательно будем это делать. И это касается и приобретения нового жилья, и восстановление утраченного. И средств для этого достаточно. Средства будут поступать и уже поступают из резервного фонда правительства. Они предусмотрены", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, хватит ли денежных средств приграничным регионам для помощи людям, пострадавшим от обстрелов.

https://ria.ru/20230613/lapin-1877860528.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин