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Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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17:39 13.06.2023
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Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин
Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин
Власти Российской Федерации намерены точечно помогать каждому потерявшему жилье, денежные средства уже поступают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:39
2023-06-13T17:39
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Российской Федерации намерены точечно помогать каждому потерявшему жилье, денежные средства уже поступают, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, людям надо помогать. И мы будем помогать точечно по каждой семье, по каждому строению пострадавшему. Обязательно будем это делать. И это касается и приобретения нового жилья, и восстановление утраченного. И средств для этого достаточно. Средства будут поступать и уже поступают из резервного фонда правительства. Они предусмотрены", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, хватит ли денежных средств приграничным регионам для помощи людям, пострадавшим от обстрелов.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, заявил Путин

Путин: власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье, деньги поступают

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Российской Федерации намерены точечно помогать каждому потерявшему жилье, денежные средства уже поступают, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, людям надо помогать. И мы будем помогать точечно по каждой семье, по каждому строению пострадавшему. Обязательно будем это делать. И это касается и приобретения нового жилья, и восстановление утраченного. И средств для этого достаточно. Средства будут поступать и уже поступают из резервного фонда правительства. Они предусмотрены", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, хватит ли денежных средств приграничным регионам для помощи людям, пострадавшим от обстрелов.
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