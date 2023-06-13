https://ria.ru/20230613/pomosch-1877850346.html

Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин

Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин

Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС людям будет оказана помощь в соответствии с российскими законами и стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:09

2023-06-13T17:09

2023-06-13T17:30

владимир путин

каховская гэс

общество

разрушение каховской гэс

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС людям будет оказана помощь в соответствии с российскими законами и стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами."Что касается людей, то всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами. Здесь все эти условия хорошо известны, они прописаны в наших законах. Все будет делаться так же, как и для всех других граждан Российской Федерации. По каждому домовладению, я уже министру Куренкову сказал, чтобы они активно принимали участие в оценке ущерба имущества движимого и недвижимого", - сказал Путин.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230610/oon-1877433354.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html

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Путин о катастрофе на Каховской ГЭС Путин о катастрофе на Каховской ГЭС 2023-06-13T17:09 true PT1M10S

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владимир путин, каховская гэс, общество, разрушение каховской гэс, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)