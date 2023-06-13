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Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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17:09 13.06.2023 (обновлено: 17:30 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pomosch-1877850346.html
Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин
Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин
Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС людям будет оказана помощь в соответствии с российскими законами и стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:09
2023-06-13T17:30
владимир путин
каховская гэс
общество
разрушение каховской гэс
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС людям будет оказана помощь в соответствии с российскими законами и стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами."Что касается людей, то всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами. Здесь все эти условия хорошо известны, они прописаны в наших законах. Все будет делаться так же, как и для всех других граждан Российской Федерации. По каждому домовладению, я уже министру Куренкову сказал, чтобы они активно принимали участие в оценке ущерба имущества движимого и недвижимого", - сказал Путин.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230610/oon-1877433354.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
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Путин о катастрофе на Каховской ГЭС
Путин о катастрофе на Каховской ГЭС
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владимир путин, каховская гэс, общество, разрушение каховской гэс, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
Владимир Путин, Каховская ГЭС, Общество, Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь, заявил Путин

Путин: всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС окажут помощь в соответствии с законами

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС людям будет оказана помощь в соответствии с российскими законами и стандартами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Что касается людей, то всем людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами. Здесь все эти условия хорошо известны, они прописаны в наших законах. Все будет делаться так же, как и для всех других граждан Российской Федерации. По каждому домовладению, я уже министру Куренкову сказал, чтобы они активно принимали участие в оценке ущерба имущества движимого и недвижимого", - сказал Путин.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В Раде заявили о планах обратиться в ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
10 июня, 20:07
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
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6 июня, 15:30
 
Владимир ПутинКаховская ГЭСОбществоРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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