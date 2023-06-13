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Польское антивоенное движение выступило против поддержки Киева - РИА Новости, 13.06.2023
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13:17 13.06.2023 (обновлено: 13:18 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/polsha-1877784578.html
Польское антивоенное движение выступило против поддержки Киева
Польское антивоенное движение выступило против поддержки Киева - РИА Новости, 13.06.2023
Польское антивоенное движение выступило против поддержки Киева
Украина до сих пор не рассчиталась с Польшей за "волынскую резню", и это одна из причин, по которой недавно зарегистрированное Польское антивоенное движение... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:17
2023-06-13T13:18
в мире
киев
украина
польша
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Украина до сих пор не рассчиталась с Польшей за "волынскую резню", и это одна из причин, по которой недавно зарегистрированное Польское антивоенное движение против того, чтобы безусловно поддерживать Киев, заявил РИА Новости один из его организаторов политолог Лешек Сыкульский. "Мы против безусловной поддержки Украины", - сказал Сыкульский. По его словам, одной из проблем является тот факт, что Киев до сих пор не признал вину в волынской резне. "Украина имеет много неразрешенных вопросов с Польшей", - сказал он. "Украинская сторона не рассчиталась за геноцид поляков на Волыни, совершенный украинскими националистами", - добавил собеседник агентства. "Нет поминовения жертв, нет осуждения преступления, наконец, нет эксгумации польских жертв. В связи с этим мы абсолютно против, как я уже сказал, безусловной поддержки Украины", - добавил он. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230521/post-1873257828.html
https://ria.ru/20230520/volyn-1873096517.html
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в мире, киев, украина, польша, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
В мире, Киев, Украина, Польша, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
Польское антивоенное движение выступило против поддержки Киева

Польское антивоенное движение: Киев не рассчитался с Варшавой за волынскую резню

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАкция памяти жертв Волынской резни в Варшаве
Акция памяти жертв Волынской резни в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Акция памяти жертв Волынской резни в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Украина до сих пор не рассчиталась с Польшей за "волынскую резню", и это одна из причин, по которой недавно зарегистрированное Польское антивоенное движение против того, чтобы безусловно поддерживать Киев, заявил РИА Новости один из его организаторов политолог Лешек Сыкульский.
"Мы против безусловной поддержки Украины", - сказал Сыкульский.
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По его словам, одной из проблем является тот факт, что Киев до сих пор не признал вину в волынской резне.
«
"Украина имеет много неразрешенных вопросов с Польшей", - сказал он. "Украинская сторона не рассчиталась за геноцид поляков на Волыни, совершенный украинскими националистами", - добавил собеседник агентства.
"Нет поминовения жертв, нет осуждения преступления, наконец, нет эксгумации польских жертв. В связи с этим мы абсолютно против, как я уже сказал, безусловной поддержки Украины", - добавил он.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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