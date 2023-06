https://ria.ru/20230613/polet-1877711165.html

Мантуров рассказал, когда состоится первый полет SSJ New

Мантуров рассказал, когда состоится первый полет SSJ New - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров рассказал, когда состоится первый полет SSJ New

Самолет SSJ New в импортозамещенном облике в ближайшее время поднимется в воздух, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 13.06.2023

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самолет SSJ New в импортозамещенном облике в ближайшее время поднимется в воздух, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о SSJ New."Что касается получения сертификата типа с импортозамещенной компонентной базой, агрегатами и двигателем ПД-8, то это должно произойти до конца текущего года. И мы уже начнем коммерческие поставки нашим заказчикам, в первую очередь "Аэрофлоту", — добавил он.Вице-премьер также не исключил, что SSJ New получит российское название. "Мы должны хорошо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны”, — отметил Мантуров. Но он также указал, что для этого нужно пройти все процедуры, включая сертификаты типа, полученные ранее на Sukhoi Superjet.В начале июня в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") сообщили, что для ускорения программы испытаний SSJ New выполнит первый полет на старых двигателях SaM146, разработанных совместно с Францией. Второй опытный образец поднимется в воздух уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в ближайшие недели должны доставить на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.SSJ New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости — информационный партнер и фотохост-агентство форума.

