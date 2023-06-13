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Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные - РИА Новости, 13.06.2023
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15:08 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pogoda-1877810575.html
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные - РИА Новости, 13.06.2023
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные
В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:08
2023-06-13T15:08
общество
москва
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России. По данным сайта, в субботу и воскресенье максимальные температуры днем в Москве будут от 25 до 30 градусов, ночью – от 11 до 16. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.
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общество, москва, россия, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные

Гидрометцентр: в выходные в Москву придет 30-градусная жара, осадков не ожидается

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди сидят возле водоема в Москве
Люди сидят возле водоема в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Люди сидят возле водоема в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России.
По данным сайта, в субботу и воскресенье максимальные температуры днем в Москве будут от 25 до 30 градусов, ночью – от 11 до 16. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
10 июня, 20:53
 
ОбществоМоскваРоссияГидрометцентр
 
 
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