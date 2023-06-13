https://ria.ru/20230613/pogoda-1877810575.html

Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные

Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные - РИА Новости, 13.06.2023

Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные

В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:08

2023-06-13T15:08

2023-06-13T15:08

общество

москва

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России. По данным сайта, в субботу и воскресенье максимальные температуры днем в Москве будут от 25 до 30 градусов, ночью – от 11 до 16. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.

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москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, гидрометцентр