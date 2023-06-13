https://ria.ru/20230613/pogoda-1877810575.html
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные - РИА Новости, 13.06.2023
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные
В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:08
2023-06-13T15:08
2023-06-13T15:08
общество
москва
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России. По данным сайта, в субботу и воскресенье максимальные температуры днем в Москве будут от 25 до 30 градусов, ночью – от 11 до 16. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.
https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр
Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные
Гидрометцентр: в выходные в Москву придет 30-градусная жара, осадков не ожидается