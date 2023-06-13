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Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов - РИА Новости, 13.06.2023
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17:34 13.06.2023 (обновлено: 17:35 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877860118.html
Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов
Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов - РИА Новости, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов
Федеральные власти находится в постоянном контакте с главами новых регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:34
2023-06-13T17:35
россия
владимир путин
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральные власти находится в постоянном контакте с главами новых регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы практически в постоянном контакте находится с руководителями этих регионов. Я с ними разговариваю. Они свои потребности формулируют, на бумагу кладут, нам отдают", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230530/zarplaty-1875086490.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Владимир Путин, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов

Путин заявил, что федеральные власти постоянно контактируют с главами новых регионов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральные власти находится в постоянном контакте с главами новых регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы практически в постоянном контакте находится с руководителями этих регионов. Я с ними разговариваю. Они свои потребности формулируют, на бумагу кладут, нам отдают", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
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РоссияВладимир ПутинОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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