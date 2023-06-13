https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877860118.html

Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов

Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов - РИА Новости, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о поддержке новых регионов

Федеральные власти находится в постоянном контакте с главами новых регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:34

2023-06-13T17:34

2023-06-13T17:35

россия

владимир путин

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральные власти находится в постоянном контакте с главами новых регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы практически в постоянном контакте находится с руководителями этих регионов. Я с ними разговариваю. Они свои потребности формулируют, на бумагу кладут, нам отдают", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230530/zarplaty-1875086490.html

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россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область